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Häuser am See in Campo de Cartagena y Mar Menor, Spanien

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Fuente Alamo de Murcia
392
Los Alcazares
322
Torre-Pacheco
266
San Pedro del Pinatar
253
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3 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Villa 5 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Brillante Villa mit privatem Pool, großer Terrasse, Garten, Keller und herrlichem Blick auf …
$648,191
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Villa 7 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Villa 7 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 317 m²
Etagenzahl 1
Fantastische, großzügig geschnittene Villa mit großer Terrasse, weitläufigem Garten und priv…
$518,965
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Doppelhaus 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Ein elegantes Doppelhaus im Obergeschoss mit privater Dachterrasse, Schwimmbad und Meerblick…
$404,106
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AdriastarAdriastar
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Eigenschaftstypen in Campo de Cartagena y Mar Menor

villen
chalets
bungalows
reihenhäuser
duplexes

Immobilienangaben in Campo de Cartagena y Mar Menor, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
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