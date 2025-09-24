Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Campo de Cartagena y Mar Menor
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Schwimmbad

Häuser mit Swimmingpool in Campo de Cartagena y Mar Menor, Spanien

Los Alcazares
183
San Pedro del Pinatar
176
Torre-Pacheco
173
Cartagena
79
Zeig mehr
1 immobilienobjekt total found
Haus 3 Schlafzimmer in Los Alcazares, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Diese 3-Zimmer zeitgenössische freistehende Golfvillen befinden sich in Los Alcazares, einer…
$465,826
Eine Anfrage stellen
