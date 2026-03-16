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Wohnungen mit Swimmingpool in Campo de Cartagena y Mar Menor, Spanien

Los Alcazares
421
San Pedro del Pinatar
296
Torre-Pacheco
204
Cartagena
124
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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Wohnung 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Stockwerk 3
Faszinierende Stadtwohnung mit fußläufigem Zugang zum Strand, einer Designerküche und einem …
$269,392
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Wohnung 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Stockwerk 1
Moderne Wohnung im mittleren Stock mit Terrasse neben einem Golfplatz und nahe am Strand …
$342,759
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Eigenschaftstypen in Campo de Cartagena y Mar Menor

penthäuser
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Campo de Cartagena y Mar Menor, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
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