Wohnungen mit Bergblick kaufen in Campo de Cartagena y Mar Menor, Spanien

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Los Alcazares
421
San Pedro del Pinatar
297
Torre-Pacheco
204
Cartagena
124
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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Wohnung 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Stockwerk 3/4
Faszinierende Stadtwohnung mit fußläufigem Zugang zum Strand, einer Designerküche und einem …
$269,208
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Eigenschaftstypen in Campo de Cartagena y Mar Menor

penthäuser
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Campo de Cartagena y Mar Menor, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
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mit Schwimmbad
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