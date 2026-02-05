Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Formentera
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Formentera, Spanien

häuser
3
3 immobilienobjekte total found
Villa in Sant Francesc de Formentera, Spanien
Villa
Sant Francesc de Formentera, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Villa Jilguero ist eine harmonische Kombination aus traditioneller Architektur und modernem …
$3,78M
Eine Anfrage stellen
Villa in Formentera, Spanien
Villa
Formentera, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 300 m²
CASA COLIBRÍ - exklusive Villa am Meer auf FormenteraEntdecken Sie ein einzigartiges Anwesen…
$9,38M
Eine Anfrage stellen
Villa in Formentera, Spanien
Villa
Formentera, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 315 m²
Luxusvilla Mirlo Blanco auf der Insel Formentera, SpanienExklusive Premium-Villa mit atember…
$10,33M
Eine Anfrage stellen
OneOne
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Formentera, Spanien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen