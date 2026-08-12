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Reihenhäuser am Meer in Andalusien, Spanien

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Estepona
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San Pedro Alcantara
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35 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 146 m²
Etagenzahl 2
Spektakuläre Häuser mit Malerischer Aussicht in der Natürlichen Umgebung von Mijas Das Proje…
$1,11M
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Reihenhaus 4 zimmer in Almunecar, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Almunecar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 136 m²
Etagenzahl 4
Neue Stadthäuser in begehrter Strandlage in Almuñecar Dieses neue Projekt befindet sich in d…
$489,545
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Reihenhaus 4 zimmer in Manilva, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Manilva, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Häuser mit Meerblick in einem Resort-ähnlichen Projekt in Manilva, Málaga Manilva genießt ei…
$467,947
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Reihenhaus 5 zimmer in Fuengirola, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 178 m²
Etagenzahl 4
Stadthäuser in einem Gut Gestalteten Wohnkomplex mit Meerblick in Fuengirola Die Stadthäuser…
$1,38M
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Reihenhaus 4 zimmer in Manilva, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Manilva, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Etagenzahl 3
Geräumige Stadthäuser in Golfplatznähe in Manilva Die Stadthäuser befinden sich in der Stadt…
$600,520
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Reihenhaus 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
Etagenzahl 2
Hochwertige Stadthäuser mit privaten Gärten am Strand in Fuengirola Dieses Projekt befindet …
$800,333
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Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Etagenzahl 2
Südlich Ausgerichtete Stadthäuser mit Meerblick in La Cala de Mijas Die neuen Stadthäuser ge…
$795,762
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Reihenhaus 5 zimmer in Estepona, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Etagenzahl 2
Mediterrane Häuser mit Gemeinschaftspool in Estepona, Spanien Zwischen dem Mittelmeer und de…
$855,825
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Reihenhaus 5 zimmer in Velez Malaga, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Velez Malaga, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 146 m²
Etagenzahl 2
Erstaunliches Stadthaus mit spektakulärem Meerblick, einer großen, sonnenverwöhnten Terrasse…
$517,810
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Reihenhaus 6 zimmer in Torrox, Spanien
Reihenhaus 6 zimmer
Torrox, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 156 m²
Modernes, neu gebautes Stadthaus mit Panoramablick auf das Meer, eine wunderschöne Dachterra…
$403,932
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Reihenhaus 4 zimmer in Estepona, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 195 m²
Erstaunliches Stadthaus mit voll ausgestatteter Küche, privater Dachterrasse und Panoramabli…
$688,046
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Reihenhaus 4 zimmer in Estepona, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
Bezugsfertige Stadthäuser in Estepona an der Costa del Sol mit exklusiven Pools, Spa, Fitnes…
$553,799
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Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Etagenzahl 2
Stilvolle Umweltfreundliche Villen in Strandnähe in Mijas Costa Mijas Costa erstreckt sich z…
$1,02M
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Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 169 m²
Etagenzahl 1
Luxusvilla mit Gemeinschaftspool, Terrasse und großem Garten neben einem Golfplatz Liefer…
$926,972
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Reihenhaus 3 zimmer in Cuevas del Almanzora, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Cuevas del Almanzora, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Schlüsselfertiges Luxus-Reihenhaus in einem Golfresort mit Pool, großer Terrasse und herrlic…
$351,813
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Reihenhaus 6 zimmer in Torrox, Spanien
Reihenhaus 6 zimmer
Torrox, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 177 m²
Ein brillantes, neu gebautes Stadthaus mit Dachterrasse und Panoramablick auf das Meer, gele…
$483,793
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Reihenhaus 5 zimmer in Velez Malaga, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Velez Malaga, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
Fantastisches Stadthaus am Meer mit großzügigen Terrassen, Gemeinschaftspool und privatem Pa…
$468,537
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Reihenhaus 5 zimmer in Manilva, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Manilva, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 121 m²
Etagenzahl 2
Stilvoll Gestaltete Häuser am Meer in Manilva Manilva ist eine aufstrebende Gegend mit einem…
$578,024
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Reihenhaus 5 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Etagenzahl 2
Brillantes Stadthaus mit tollem Meerblick eingebettet in eine Wohnanlage mit Gemeinschaftspo…
$850,687
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Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 409 m²
Etagenzahl 2
Stadthäuser im skandinavischen Stil mit privaten Gärten in einem beliebten Viertel von Mijas…
$1,73M
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Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 255 m²
Luxuriöses Reihenhaus mit herrlichem Panoramablick von der großen Dachterrasse und Gemeinsch…
$682,866
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Reihenhaus 4 zimmer in Estepona, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 172 m²
Stockwerk 2/2
Fantastisches Duplex-Penthouse mit großer Dachterrasse, herrlichem Meerblick und Zugang zu G…
$581,912
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Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 163 m²
Luxusvillen mit Schwimmbad und Panoramablick auf das Meer in Mijas Costa Mijas Costa ist ein…
$1,29M
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Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 171 m²
Exklusives Stadthaus mit schönem Meerblick in einer Premium-Wohnanlage mit Gemeinschaftspool…
$700,227
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Reihenhaus 5 zimmer in Rincon de la Victoria, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Rincon de la Victoria, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
Stockwerk 2
Stilvolle Villen mit Meerblick in Rincon de la Victoria Die Villen befinden sich in Rincon d…
$806,354
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Reihenhaus 5 zimmer in Velez Malaga, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Velez Malaga, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 122 m²
Elegantes Stadthaus mit meerblickenden Terrassen, hochwertigen Ausstattungen und privaten Gä…
$448,460
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Reihenhaus 4 zimmer in Estepona, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 364 m²
Reihenhaus mit direktem Zugang zum Meer in Estepona Estepona ist eine der begehrtesten Küste…
$4,06M
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Reihenhaus 5 zimmer in Manilva, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Manilva, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 163 m²
Etagenzahl 2
Stadthäuser mit Meerblick in einer Beliebten Gegend in Manilva Malaga Die gut gelegenen Stad…
$530,292
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Reihenhaus 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 175 m²
Etagenzahl 4
Stadthäuser in einem Gut Gestalteten Wohnkomplex mit Meerblick in Fuengirola Die Stadthäuser…
$1,19M
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Reihenhaus in Estepona, Spanien
Reihenhaus
Estepona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 364 m²
Wachen Sie auf ununterbrochene mediterrane Aussichten am Strand Estepona, wo Privatsphäre, A…
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Immobilienangaben in Andalusien, Spanien

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