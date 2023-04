Die autonome Gemeinschaft Andalusien zieht Menschen an, die am Meer leben, frische Luft atmen und gleichzeitig Zugang zu allen modernen Kommunikationsmitteln haben möchten. Ausländer und Spanier kaufen Immobilien in Andalusien, um den Sommer zu verbringen oder das ganze Jahr über zu leben. Deshalb sind hier Wohnungen und Häuser verschiedener Art sehr gefragt.

Die besten Gebiete Andalusiens fürs Leben

Andalusien hat viele Orte, die die Einheimischen lieben. Unter ihnen:

Granada — eine ruhige Stadt abseits des Stadtlärms. Mit einer sehr angenehmen Atmosphäre und allen notwendigen Dienstleistungen kann Granada die ideale Stadt für Familienleben werden;

Malaga — günstige Preise, eine große Auswahl an zum Verkauf stehenden Häusern, eine entwickelte Infrastruktur und die Nähe zum Meer machen diesen Ort sehr populär.

