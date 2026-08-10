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Wohnimmobilien in Tarifa, Spanien

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45 immobilienobjekte total found
Studio in Tarifa, Spanien
Studio
Tarifa, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
I sell a central studio with a terrace .studio has a equipped kitchen, bathroom and balcony.…
$130,170
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Tarifa, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tarifa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Geräumiges Apartment mit 2 Schlafzimmern und 2 Bädern im neu erbauten OCEAN VIEW-Gebäude. Da…
$320,001
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Penthouse in Tarifa, Spanien
Penthouse
Tarifa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Maisonette-Penthouse im Jahr 2018 Gebäude mit Pool auf dem Gemeinschaftsdach. Es ist ein dr…
$650,850
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Tarifa, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tarifa, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 50 m²
Very bright apartment. It is a ground floor about 200 meters from the sea. It consists of …
$223,459
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Studio in Tarifa, Spanien
Studio
Tarifa, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 24 m²
Neubaustudio zu verkaufen .Das Haus ist sehr hell und befindet sich im 2. Stock des Ventura …
$173,560
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Doppelhaus 4 Schlafzimmer in Tarifa, Spanien
Doppelhaus 4 Schlafzimmer
Tarifa, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Duplex Central zum Verkauf mit Community Pool. Es liegt nur wenige Schritte von der Altstad…
$347,120
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Studio in Tarifa, Spanien
Studio
Tarifa, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
Zentrales Studio in einer ruhigen Gegend. Ein paar Schritte vom Einkaufsviertel und der Alt…
$97,628
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Haus 3 Schlafzimmer in Tarifa, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Tarifa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 170 m²
The new promotion of Ventura Homes apartments consists of 19 twin houses with a private gara…
$374,239
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Tarifa, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tarifa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Very bright central floor. It is located a few steps from the historic center. It consists…
$336,273
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Tarifa, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tarifa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Komfortable Wohnung ganz in Strandnähe. Es ist ein Erdgeschoss mit einer ungefähren Oberflä…
$212,611
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Haus 3 Schlafzimmer in Tarifa, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Tarifa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 213 m²
Fantastic Chalet of 213 m2/ (164 m2 useful) located in the residential zone the rate cuartón…
$615,054
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Penthouse in Tarifa, Spanien
Penthouse
Tarifa, Spanien
Fläche 88 m²
Ich verkaufe ein prächtiges Maisonette-Penthouse im Zentrum von Tarifa. Das Haus verfügt übe…
$488,138
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Villa in Tarifa, Spanien
Villa
Tarifa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
In der Stadt Cadiz in Tarifa, auf der Straße, die uns zum Heiligtum der Virgen de la Luz füh…
$390,510
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Penthouse in Tarifa, Spanien
Penthouse
Tarifa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Attic with wonderful views of Los Lances Beach. It is in urbanization with garden and pool.…
$390,510
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Penthouse in Tarifa, Spanien
Penthouse
Tarifa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Maisonette-Penthouse der jüngsten Konstruktion mit Luxusqualitäten. Es befindet sich im Zen…
$428,476
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Haus 2 Schlafzimmer in Tarifa, Spanien
Haus 2 Schlafzimmer
Tarifa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
1.526 m2 plot with 57 m2 construction. The house has two bedrooms, bathroom, kitchen-salon
$206,103
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Penthouse in Tarifa, Spanien
Penthouse
Tarifa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
The last attic for sale in a new promotion of the new Ocean View work, enjoys the best rates…
$466,443
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Facinas, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Facinas, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Große Wohnung zum Verkauf in Facinas, 15 Minuten von der Stadt Tarifa und 10 Minuten von Val…
$178,984
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Tarifa, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Tarifa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Sehr helle zentrale Maisonette, nur wenige Schritte vom Strand und der Altstadt entfernt. E…
$251,662
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Tarifa, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tarifa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Apartment on very bright ground floor. It is located in a commercial area at a battle steps…
$201,764
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Haus in Tarifa, Spanien
Haus
Tarifa, Spanien
Fläche 200 m²
1500m2 plot accessible and flat, has a garden that occupies the entire surface, a house of a…
$672,545
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Villa in Tarifa, Spanien
Villa
Tarifa, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
An old house with a plot near Bologna 10 minutes from the beach. He built about 60 square me…
$246,238
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Villa in Tarifa, Spanien
Villa
Tarifa, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stadtgrundstück von 2.500 m2 im Cuarton 10 Minuten mit dem Auto nach Tarifa. Derzeit hat es …
$292,883
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Tarifa, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Tarifa, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Wohnung in einem zentralen Bereich. Es ist ein zweites Außengeschoss mit einer ungefähren O…
$195,255
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Facinas, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Facinas, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Renoviertes Haus von 110m2 mit der Terrasse inklusive Bewohnbar ca. 60m2. Es besteht aus 1 S…
$173,560
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Wohnung in Tarifa, Spanien
Wohnung
Tarifa, Spanien
Fläche 60 m²
Local on the ground floor a few meters from Los Lances Beach. It has an area of ​​60 m2. I…
$113,899
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Studio in Tarifa, Spanien
Studio
Tarifa, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 24 m²
Neubaustudio zu verkaufen .Das Haus ist sehr hell und befindet sich im 3. Stock des Ventura …
$162,713
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Villa in Tarifa, Spanien
Villa
Tarifa, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Casa for sale in the town of Bologna. The property has two floors, a land of about 50 m2 and…
$810,008
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Penthouse in Tarifa, Spanien
Penthouse
Tarifa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Schönes Penthouse im Ventura-Gebäude, genießen Sie von der privaten Terrasse und dem Gemeins…
$390,510
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Tarifa, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tarifa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
New construction housing very well located, from 2008, very bright and cozy, located two min…
$218,035
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