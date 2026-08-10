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Wohnimmobilien in Vejer de la Frontera, Spanien

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häuser
5
5 immobilienobjekte total found
Villa in Vejer de la Frontera, Spanien
Villa
Vejer de la Frontera, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
~700m vom Strand entfernt Rustikales Grundstück von 500 m² im Grundbuch eingetragen. Das Hau…
$103
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Haus 2 Schlafzimmer in Vejer de la Frontera, Spanien
Haus 2 Schlafzimmer
Vejer de la Frontera, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
This is a 300m2 approx plot with an unfinished building of about 70m2 approx. It has the str…
$75,933
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Villa in Vejer de la Frontera, Spanien
Villa
Vejer de la Frontera, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Finca 300 m from the beach with an area of ​​about 70 m2. It is limited by a wall, available…
$141,018
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TekceTekce
Villa in Vejer de la Frontera, Spanien
Villa
Vejer de la Frontera, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
DER PALMARVejer de la Frontera,175.000 €~25 m vom Strand entfernt (ERSTE LINIE) Haus / Wohnu…
$189,783
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Reihenhaus in Vejer de la Frontera, Spanien
Reihenhaus
Vejer de la Frontera, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 254 m²
~900 m vom Strand Pinillo entferntSan Pedro Alcantara, Marbella, Malaga Doppelhaushälfte: 4 …
$433,791
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