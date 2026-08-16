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Wohnimmobilien in Barbate, Spanien

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5
5 immobilienobjekte total found
Villa in Barbate, Spanien
Villa
Barbate, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Villa in seiner Gesamtheit in der Fischereiviertel von Barbate umgebaut. Die Wahl dieses Hau…
$301,143
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Villa in Barbate, Spanien
Villa
Barbate, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
EL  PALMAR Vejer de la Frontera~600 m vom Strand entfernt  Rustikales Grundstück von 1000 m²…
$489,263
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Haus in Barbate, Spanien
Haus
Barbate, Spanien
Fläche 300 m²
I am selling a fantastic house in Barbate, the rural region of La Sepurso. You are in views …
$433,900
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Reihenhaus in Barbate, Spanien
Reihenhaus
Barbate, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Stadthaus/Maisonette im historischen Zentrum von Conil de La Frontera mit unabhängiger/eigen…
$321,076
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Villa in Barbate, Spanien
Villa
Barbate, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 195 m²
Ñ ZAHORA  Barbate, Cádiz, Andalusien, Spanien  Costa de la Luz  ~500m vom Strand entfernt   …
$103
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