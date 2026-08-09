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Duplexes in Faro, Portugal

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Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Albufeira, Portugal
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Albufeira, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 89 m²
1 Schlafzimmer Wohnung mit einer Fläche von 89 qm, Parkplatz und 2 Terrassen, in der neuen R…
$658,863
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Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Parchal, Portugal
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Parchal, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 93 m²
2-stöckige Wohnung mit 1 Schlafzimmer in der Elite-Komplex Gramacho Residences. Das Apartmen…
$299,667
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Doppelhaus 4 Schlafzimmer in Faro, Portugal
Doppelhaus 4 Schlafzimmer
Faro, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Расположенная в тихом и развивающемся районе города Ольян, в 3 минутах езды на машине от цен…
$482,259
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TekceTekce
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Immobilienangaben in Faro, Portugal

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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