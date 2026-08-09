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Stadthäuser in Faro, Portugal

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Albufeira
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Loule
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25 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Luz, Portugal
Reihenhaus
Luz, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 124 m²
Etagenzahl 2
Diese Villa mit 3 Schlafzimmern befindet sich in einer privilegierten Lage nur wenige Minute…
$620,292
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Reihenhaus in Ferragudo, Portugal
Reihenhaus
Ferragudo, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 96 m²
Stadthaus im modernen Stil, in einer ruhigen Gegend, einen kurzen Spaziergang von Ferragudu,…
$393,006
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Reihenhaus in Vila Nova de Cacela, Portugal
Reihenhaus
Vila Nova de Cacela, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 175 m²
Geschlossenes Kondominium mit 6 Villen T2+2, im Zentrum von Vila Nova de Casela, 5 Minuten v…
$453,113
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TekceTekce
Reihenhaus in Silves, Portugal
Reihenhaus
Silves, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Ein Zwei-Zimmer-Haus und Privatpool auf einem Golf Resort in Silves, Algarve.Dieses Haus ver…
$462,359
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Reihenhaus in Castro Marim, Portugal
Reihenhaus
Castro Marim, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 217 m²
Das Projekt Verde Lago Resort bietet für die ersten 5 Jahre eine garantierte Mindestrendite …
$866,925
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Reihenhaus in Albufeira, Portugal
Reihenhaus
Albufeira, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 148 m²
Quinta Dourada liegt auf den Hügeln oberhalb der Albufeira im Herzen der Algarve und ist ein…
$866,925
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Reihenhaus in Luz, Portugal
Reihenhaus
Luz, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 124 m²
Diese Villa mit 3 Schlafzimmern befindet sich in einer privilegierten Lage nur wenige Minute…
$615,066
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Reihenhaus in Loule, Portugal
Reihenhaus
Loule, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 265 m²
Ein atemberaubendes 3-Zimmer-Stadthaus, das von Vasco Vieira entworfen wurde, befindet sich …
$2,20M
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Reihenhaus in Vila do Bispo, Portugal
Reihenhaus
Vila do Bispo, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 122 m²
Diese Stadthäuser haben eine ausgezeichnete Lage mit Blick auf   Bucht und Meer. Diese Häuse…
$635,745
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Reihenhaus in Lagoa, Portugal
Reihenhaus
Lagoa, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
Vale de Milho Village ist ein   Investitionsprojekt « schlüsselfertig » mit 32 Stadthäusern …
$733,996
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Reihenhaus in Vila do Bispo, Portugal
Reihenhaus
Vila do Bispo, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 137 m²
Stadthäuser befinden sich am östlichen Rand des Martinhal Resorts und sind die geräumigsten …
$635,745
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Reihenhaus in Loule, Portugal
Reihenhaus
Loule, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 192 m²
Nur wenige Minuten von der Stadt Loulé entfernt, befindet sich diese Villa im Bau und zeichn…
$729,084
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Reihenhaus in Montenegro, Portugal
Reihenhaus
Montenegro, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Luxus, Qualität, Komfort und Raffinesse sind die Adjektive für diese wunderschöne Villa. Bes…
$1,11M
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Reihenhaus in Lagos, Portugal
Reihenhaus
Lagos, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 145 m²
Eine kurze Entfernung vom Strand von Porto de Mós und den wichtigsten Dienstleistungen und S…
$644,553
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Reihenhaus in Albufeira, Portugal
Reihenhaus
Albufeira, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
3-Schlafzimmer-Villa mit hochwertiger Ausstattung, eingefügt in eine private Wohnanlage, bes…
$468,093
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Reihenhaus in Ferreiras, Portugal
Reihenhaus
Ferreiras, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 131 m²
Fantastische Einfamilienhäuser vom Typ T2 und T3, mit großzügigen Flächen, die Komfort, Sich…
$633,986
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Reihenhaus in Mexilhoeira Grande, Portugal
Reihenhaus
Mexilhoeira Grande, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 148 m²
In einem wachsenden Wohngebiet in Mexilhoeira Grande finden wir diese in 2 Etagen aufgeteilt…
$729,084
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Reihenhaus in Mexilhoeira Grande, Portugal
Reihenhaus
Mexilhoeira Grande, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 147 m²
In einem wachsenden Wohngebiet in Mexilhoeira Grande finden wir diese in 2 Etagen aufgeteilt…
$729,084
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Reihenhaus in Albufeira, Portugal
Reihenhaus
Albufeira, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
3-Schlafzimmer-Villa mit hochwertiger Ausstattung, eingefügt in eine private Wohnanlage, bes…
$468,093
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Reihenhaus in Lagos, Portugal
Reihenhaus
Lagos, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 221 m²
Villa mit 5 Schlafzimmern, in einer ruhigen Gegend gelegen in der Nähe der Stadt Lagos. Erb…
$528,321
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Reihenhaus 3 zimmer in Loule, Portugal
Reihenhaus 3 zimmer
Loule, Portugal
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 181 m²
$1,11M
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Reihenhaus in Olhao, Portugal
Reihenhaus
Olhao, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
Stadthaus zur Renovierung im traditionellen Stil, implantiert in einem flachen Grundstück vo…
$221,895
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Reihenhaus 4 zimmer in Fuseta, Portugal
Reihenhaus 4 zimmer
Fuseta, Portugal
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Hervorragendes 3-Zimmer-Haus befindet sich im charmanten Küstendorf von Fuseta, Algarve.Dies…
$802,598
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Reihenhaus in Montenegro, Portugal
Reihenhaus
Montenegro, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Hochwertigen Materialien hergestellt, eine Kombination von Luxus und Komfort. Aufgeteilt in …
$681,535
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Reihenhaus in Montenegro, Portugal
Reihenhaus
Montenegro, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stadthaus, gelegen in Montenegro. Die Immobilie ist auf zwei Etagen verteilt. Im Erdgescho…
$628,703
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Immobilienangaben in Faro, Portugal

mit Garage
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