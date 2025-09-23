Wohnkomplex Wille Brzegowa

KOSY PROJEKT - DIE NUR EINES ITS KIND - von Kiełpińskie - Kiełpin, Brzegowa Street

Wir bauen nur drei Doppelhäuser. Sechs Einheiten verfügbar. Klassisches Design und Konstruktion mit Liebe zum Detail. Wir haben zwei Arten von Häusern gewählt. Jedes Zimmer verfügt über 5 oder 6 Zimmer. Plus eine Garage und einen Parkplatz vor dem Haus.

Jedes Haus steht auf einem großen Grundstück von 1000 m2. Die Wohnzimmerfenster sind nach Süden und Westen oder Osten ausgerichtet.

Die Häuser werden aus Keramikblöcken gebaut. Winchesterfarbene Fenster kombiniert mit einer zweifarbigen Fassade verleihen unseren Häusern einen eleganten Look.

Fußbodenheizung im gesamten Gebäude, einschließlich der Garage.

Wärmepumpenheizung mit Vorratsbehälter.

Installationen für die Installation von Photovoltaik-Panels vorbereitet.

Alarmanlage.

Die Häuser befinden sich auf Grundstücken direkt neben dem Kiełpińskiesee. Eine Minute zu Fuß zum Seeufer und grüne Wiesen außerhalb des Fensters.

Wir laden Sie ein, eine Reservierung vorzunehmen. Hier ist ein 155 m2 Haus mit 5 Zimmern, andere in dieser Entwicklung haben auch 6 Zimmer.