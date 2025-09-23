  1. Realting.com
  Polen
  gmina Lomianki
  Wohnkomplex Wille Brzegowa

Wohnkomplex Wille Brzegowa

Kielpin, Polen
von
$379,404
MwSt.
;
9
ID: 33206
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 24.01.26

Standort

  • Grundstück
    Polen
  • Region / Bundesland
    Woiwodschaft Masowien
  • Nachbarschaft
    Warsaw West County
  • Stadt
    gmina Lomianki
  • Dorf
    Kielpin

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Backstein
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Über den Komplex

English English

KOSY PROJEKT - DIE NUR EINES ITS KIND - von Kiełpińskie - Kiełpin, Brzegowa Street

Wir bauen nur drei Doppelhäuser. Sechs Einheiten verfügbar. Klassisches Design und Konstruktion mit Liebe zum Detail. Wir haben zwei Arten von Häusern gewählt. Jedes Zimmer verfügt über 5 oder 6 Zimmer. Plus eine Garage und einen Parkplatz vor dem Haus.

Jedes Haus steht auf einem großen Grundstück von 1000 m2. Die Wohnzimmerfenster sind nach Süden und Westen oder Osten ausgerichtet.

Die Häuser werden aus Keramikblöcken gebaut. Winchesterfarbene Fenster kombiniert mit einer zweifarbigen Fassade verleihen unseren Häusern einen eleganten Look.

Fußbodenheizung im gesamten Gebäude, einschließlich der Garage.
Wärmepumpenheizung mit Vorratsbehälter.
Installationen für die Installation von Photovoltaik-Panels vorbereitet.
Alarmanlage.
Die Häuser befinden sich auf Grundstücken direkt neben dem Kiełpińskiesee. Eine Minute zu Fuß zum Seeufer und grüne Wiesen außerhalb des Fensters.

Wir laden Sie ein, eine Reservierung vorzunehmen. Hier ist ein 155 m2 Haus mit 5 Zimmern, andere in dieser Entwicklung haben auch 6 Zimmer.

Standort auf der Karte

Kielpin, Polen

