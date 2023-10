Stilos Villa 2

Nordzypern

von €69,950

Kapitulation vor: 2024

WOHNUNGSKOMPELX 1 + 1 UND 2 + 1 IN ESENTEP ✨ Der neue atemberaubende Komplex “ Magic View ” wird in der Region Esentepe gebaut. Das Projekt liegt 2 km vom Dorf Esentepe und nur 300 m vom Meer entfernt. Alle Einrichtungen sind so gelegen, dass der schicke Meerblick von den Apartments aus geöffnet ist. Der Komplex zeichnet sich durch seinen atemberaubenden Blick auf den Sonnenuntergang aus. INFRASTRUKTUR DES KOMPLEXEN: 🔅 Fitnessstudio 🔅 Mehrstufige Pools 🔅 SPA 🔅 Sauna 🔅 Poolbar 🔅 Freiluftkino 🔅 Yoga-Kurs im Freien 🏛 Der Komplex besteht aus klassischem Design und verwendet hochwertige Materialien. Das Projekt umfasst 16 Apartments mit einem Schlafzimmer und 16 Apartments mit zwei Schlafzimmern. PROJEKTFÜHRUNGEN: 📌 Deckenhöhe 3,1 m 📌 VRF-Konditionierungssystem 📌 Alle Materialien internationaler Luxusmarken ( Keramikfliesen, Fenster, Verglasungen, Arbeitsflächen, Isolierungen usw. ) ⁇ Sie können Eigentümer eines hochwertigen Hauses werden, in dem jeder Zentimeter perfekt für Sie ausgelegt ist. 💵 ZUSAMMENHANG DER OBJEKTE: Wohnung 1 + 1 ( 60 m2 + Garten ) – von 69 950 £ Wohnung 2 + 1 ( 120 m2 + Garten- oder Dachterrasse ) – ab 129 950 £ 🗓 ZAHLUNGSPLAN: 5.000 £ - Reservierungseinzahlung 35% - Bei Vertragsunterzeichnung 15% - Nach Fertigstellung der Fundamente 15% - Nach Abschluss des Rahmens 15% - Nach Abschluss des Wandputzes 15% - Nach Fertigstellung von Fenstern, Küchen und Fliesenarbeiten 5% - Nach Fertigstellung der Pools, Landschaft und beim Empfang der Schlüssel 🔑 BAUBEDINGUNGEN: September 2022 – Oktober 2024. Rufen Sie jetzt an