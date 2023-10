Minimalismus in seiner reinsten Form. Ein stilvolles Penthouse steht für 950.000 € in Deutschland zum Verka

Was ist Ihre Vorstellung von Minimalismus in der Innenarchitektur? Ist es das völlige Fehlen von überflüssigen Möbelstücken oder von Details, die ins Auge fallen können? Wir bieten eine Definition von Minimalismus am Beispiel eines stilvollen Penthouses in Berlin. Obwohl die Wohnung kaum möbliert ist, gibt es durchaus Details, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Der Preisboom auf dem deutschen Immobilienmarkt nähert sich seinem Ende. Experten schätzen, dass die Wohnungspreise in den Großstädten des Landes bis zum Jahresende um mindestens 3% fallen werden. So wird es bald möglich sein, eine Wohnung in Berlin zu einem niedrigeren Preis zu kaufen, insbesondere in älteren, renovierungsbedürftigen Wohnhäusern.

Solche Nachrichten können die Käufer erfreuen, die immer noch über den Kauf einer Immobilie in der deutschen Hauptstadt nachdenken. Der Quadratmeterpreis liegt hier im Durchschnitt bei 4.900 bis 5.000 Dollar, aber wenn es sich um Luxusimmobilien handelt, kann der Quadratmeterpreis in solchen Wohnungen doppelt so hoch sein. Es gibt jedoch eine gesonderte Kategorie von Wohnungen, bei denen eine Wertminderung im Laufe der Zeit nicht zu erwarten ist — und genau darüber werden wir heute sprechen.

Eine Penthouse-Wohnung mit zwei Schlafzimmern in Berlin steht für 949.949 Euro zum Verkauf. In der Anzeige steht, dass diese Wohnung nicht nur durch ihre Lage, sondern auch durch ihr Aussehen einzigartig ist. Das Haus ist nur einen kurzen Spaziergang vom berühmten Ku’damm entfernt, und in der Umgebung gibt es zahlreiche Restaurants und Cafés für jeden Geschmack und jede Gelegenheit. In der Nähe befinden sich auch verschiedene Parks, wie der Thaipark oder der etwas weiter entfernte Tiergarten. Man braucht nur etwa 10 bis 15 Minuten zu Fuß zu gehen, und schon befindet man sich in einem wunderschönen Park, in dem man sich von der Hektik der Stadt erholen kann. Von der Terrasse des Penthouses blickt man übrigens auf ein Wohngebiet mit niedrigen Gebäuden und vielen Bäumen — ein wirklich beruhigender Anblick.

Nicht nur das Innere dieses Penthouses ist minimalistisch — die Beschreibung enthält auch nur ein Minimum an Informationen. Es werden nur Informationen über die Lage des Hauses und die Anzahl der Schlafzimmer (es gibt nur zwei im Haus) mitgeteilt. Die Fotos zeigen auch, dass es ein großes Wohnzimmer gibt, das mit der Küche und einer Terrasse verbunden ist. Und es gibt drei Eingänge zu dieser Terrasse — von jedem Wohnzimmer aus.

Die Wohnung ist mit allen notwendigen Möbeln und Haushaltsgeräten ausgestattet. In der Einrichtung gibt es wirklich keine überflüssigen Details — nur weiße Wände, Möbel in monochromen Tönen und ein paar Bilder. Trotzdem ist der Innenraum des Hauses eine Augenweide. Im Schlafzimmer befindet sich ein Gemälde, das perfekt zur Farbe und zum Stil des Raumes passt, im Wohnzimmer stehen zwei klassische Sessel und ein großer Holztisch mit rauer Oberfläche sowie eine originell geformte Lampe. Trotz seines scheinbaren Minimalismus hat das Innere dieses Penthouses etwas, das die Blicke auf sich zieht und sie festhält.

«Die Kombination aus modernem Stil und beeindruckenden Holzmöbeln schafft ein unvergessliches visuelles Erlebnis», — schreibt der Verkäufer in der Anzeige. Und er hat sicherlich Recht.

Auf realting.com gibt es eine Vielzahl von Wohnungen und Häusern in Deutschland, aus denen Sie etwas für sich passendes auswählen können.