Gewerbeimmobilien Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica

Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$2,582
6
ID: 28201
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici! Okružen buticima, kancelarijama i poslovnim sadržajima, predstavlja idealno mjesto za vaš biznis.🔹 Prostor se prostire na 3 nivoa i kompletno je opremljen modernim kancelarijskim namještajem.🔹 Raspored: više odvojenih prostorija – open-space zone + manje kancelarije.🔹 Posjeduje kuhinju i dva toaleta.🔹 Na raspolaganju su dva parking mjesta sa rampom.📅 Minimalni zakup: 12 mjeseci

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,582
