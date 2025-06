Wohnkomplex with a seafront swimming pool in Igalo

Neue moderne Wohnanlage mit einem Pool und einer eigenen Infrastruktur in Igalo, 300 Meter vom Meer entfernt.

Die Anlage liegt günstig in ruhiger Lage, nur 5 Gehminuten vom Sandstrand und 7 km entfernt. lange Promenade, eine der malerischsten in Montenegro, die das Zentrum des touristischen Lebens geworden ist, mit einer Vielzahl von Restaurants, Geschäften und Bars.

Das Konzept des Komplexes ist, Ihnen das entspannte und komfortable Leben zu bieten, das von der herrlichen Natur Montenegros umgeben ist. Niedrige Gebäude pflegen die gemütliche Atmosphäre. Jedes Gebäude ist mit den A-Klasse KONE-Aufzügen ausgestattet. Wohnanlage bietet 20 Apartments mit Wahl zwischen einem Schlafzimmer, Zwei-Zimmer-Wohnungen. Die Wohnungen werden mit fertigen Innenräumen und eingebauten Sanitärwaren verkauft. Voll möblierte Apartments sind ebenfalls gegen Aufpreis verfügbar. Top-Qualität Ausrüstung umfasst Keramikfliesen aus Italien in Toiletten, Parkettboden in Wohnzimmer und Schlafzimmer. Premium Sanitärwaren (Deutschland) und LG Klimaanlage. Fenster sind aus Holz und Aluminium für eine effektive Schalldämmung und eine komfortable Mikroklima zu jeder Jahreszeit. Internet, Sat-TV und IP-Telefonie sind verbunden. Alle Apartments verfügen über geräumige Terrassen mit mobilen Rollläden.

Das Gebiet des Komplexes ist 6 300 m2 groß, was uns erlaubte, die Infrastruktur auf dem Territorium für einen angenehmen und abwechslungsreichen Aufenthalt und Entspannung zu schaffen. Die Oberfläche von Ort und Umgebung ist flach, mit einer leichten und fast unsichtbaren Steigung.

Der Komplex verfügt über einen beheizten Außenpool mit einem Kinderbereich. Ein Restaurant mit mediterraner Küche, Barbecue, Kinderspielplatz, Wäscherei, Tiefgarage, ein privater Pier mit einem Boot für Meerausflüge und einen kostenlosen Bootsservice vom Flughafen zur Residenz.

Zur Pflege von Gesundheit und Schönheit gibt es eine ausgestattete Fitness-Studio und medizinische Kosmetikschränke für verschiedene Behandlungen. Das Management- & Service-Unternehmen ist immer verfügbar und kümmert sich umgehend um Sie bei Anfragen oder Problemen. Für die Sicherheit der Bewohner wird eine 24/7-Sicherheit bereitgestellt, mit modernen Geräten versorgt.

Eine gemütliche Küstenstadt Herceg Novi mit entwickelter Infrastruktur, umgeben von bewaldeten Bergen ist ein idealer Ort für ein ruhiges und komfortables Wohnen oder saisonale Entspannung. Die Stadt liegt an der Bucht, die ihre natürliche Schönheit und Reinheit bewahrt hat, an der Küste der unglaublich klaren Adria, die als die am wenigsten verschmutzende und umweltfreundliche Stadt im Mittelmeerraum gilt. Die Luft hier ist weich, voller Aromen von Kiefernadeln. Die Strandsaison dauert etwa 6 Monate, die durchschnittliche monatliche Temperatur von Luft und Wasser ist +23-26°С. Etwa 300 sonnige Tage im Jahr. Toller Ort für Ausflüge, Strandurlaub und Wasseraktivitäten. Vom Komplex zum Flughafen Tivat – 29 km., zum Luftpor t Dubrovnik – 24 km.

In der Nähe des Wohnkomplexes befindet sich ein weltberühmtes Clinique “Igalo Institute” mit einzigartigen Behandlungsprogrammen und heilenden Schlammbädern.