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Wohnquartier 3 piEces en exclusivitE quartier florentine tel aviv

Tel-Aviv, Israel
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ID: 39610
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 28.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaRav Itshak Yedidya Frenkel, 32

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Schöne 3 Zimmer ideal gelegen in der Akishon Street, im Herzen von Florentiner, einer boomenden Gegend, die für ihre einzigartige Atmosphäre, trendige Cafés, Restaurants, Kunstgalerien und die Nähe zu Neve Tzedek und dem Stadtzentrum bekannt ist. Merkmale der Immobilie: - 54 m2 perfekt optimiert - Sonnenterrasse von 10 m2 - 2. Stock mit Aufzug - 3 Stück Mamad (sicheres Zimmer) Ideal für einen Hauptwohnsitz, Fuss-zu-Erde oder Mietinvestitionen in einer der beliebtesten Gegenden von Tel Aviv.

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Tel-Aviv, Israel
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