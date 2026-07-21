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Wohnquartier Grand 4 pieces a pinkas a cote de park tsameret

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38846
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 21.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Pinkas, 67

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ausschließlich zum Verkauf, Neuer Nordbezirk 67 Pinkas Street Sicheres und gepflegtes Gebäude 1. Stock, hintere Exposition Wohnung von 113 m2, 4 Zimmer Platz Gebäude zu renovieren Dreifache Exposition Zugänglicher Aufzug Zentrale Bodenheizung, Warmwasser 24/7 Bodenheizung Große Unterkunft im Gebäude Privater Parkplatz unter Schutz

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Tel-Aviv, Israel
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