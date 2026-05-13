  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Sublime appartement darchitecte

Wohnquartier Sublime appartement darchitecte

Tel-Aviv, Israel
von
$1,44M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36580
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 13.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Balfour, 35

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Außergewöhnliche Wohnung in einer ruhigen und grünen Straße, 70m vom Rothschild Boulevard. Seltenes Produkt.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Beau 3 pieces quartier agamim
Aschkelon, Israel
von
$538,360
Wohnviertel Panorama sud ouest residence recente
Jerusalem, Israel
von
$963,200
Wohnviertel A renover bonne affaire proche de la mer
Herzliya, Israel
von
$2,30M
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,07M
Wohnviertel A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Bat Yam, Israel
von
$1,98M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Sublime appartement darchitecte
Tel-Aviv, Israel
von
$1,44M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Wohnviertel Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Wohnviertel Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Wohnviertel Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Wohnviertel Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Alle anzeigen Wohnviertel Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Wohnviertel Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Safed, Israel
von
$1,78M
Eine außergewöhnliche Adresse im Herzen einer biblischen Erde Wohnen hier ist nicht nur die Wahl einer Wohnung...? Es ist Teil einer tausendjährigen Geschichte. Gelegen auf den Höhen von Tsfat (Safed), im Herzen von Galilee, dieses Projekt Anker im biblischen Gebiet des Stammes von Neftali —…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Aschdod, Israel
von
$1,89M
Der Nugget!!! Neues Vorverkaufsprogramm in Marina a Ashdod, am nächsten zum Strand! Apartments 5 Zimmer, Lofts, Erdgeschoss mit Pool, Penthouse mit Pool. Vorteile: sonnig, am nächsten zu Booten, Promenade und Strand... Hochstehende Dienstleistungen, hochwertige Materialien. einzigartige Lage
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Nouveau projet a katamon jerusalem
Wohnviertel Nouveau projet a katamon jerusalem
Wohnviertel Nouveau projet a katamon jerusalem
Wohnviertel Nouveau projet a katamon jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,81M
Neues Projekt in Katamon Jerusalem in der Nähe aller Einrichtungen, Geschäfte, Restaurants, Canyon Hadar, in der Nähe von Emek Refaim. Siebengeschossiges Gebäude im März 2026. Pinoui/binoui, Fußbodenheizung, Aufzug, Parkplatz, Keller optional, Gegensprechanlage. Neueste 4-Zimmer-Wohnungen, E…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen