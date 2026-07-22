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Wohnquartier Grande villa de 5 pieces a louer dans un quartier calme de raanana

Ra’anana, Israel
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ID: 38865
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 22.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    Atidim

Über den Komplex

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Bezug: 6991 Bezirk: Neve David Remez Große Villa von 5 Zimmern einschließlich Mamad Fläche von 160 m2 Garten von 40 m2 Klimaanlage teilweise möbliert Privater Parkplatz Klares und geräumiges Haus Eintritt : 01/09/2026

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Ra’anana, Israel
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