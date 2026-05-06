  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Beau 3 pieces quartier agamim

Wohnquartier Beau 3 pieces quartier agamim

Aschkelon, Israel
von
$532,100
06.05.26
$532,100
05.05.26
$528,970
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35660
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Emek HaEla, 31 brbwr

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Schöne 3 Stück, gute jüngste Investition

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Tel-Aviv, Israel
von
$3,23M
Wohnviertel Spacieux
Jerusalem, Israel
von
$3,13M
Wohnviertel Penthouse a vendre a netanya
Netanja, Israel
von
$1,19M
Wohnviertel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Tel-Aviv, Israel
von
$3,25M
Wohnviertel Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Netanja, Israel
von
$816,000
Sie sehen gerade
Wohnquartier Beau 3 pieces quartier agamim
Aschkelon, Israel
von
$532,100
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m et 104m
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m et 104m
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m et 104m
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m et 104m
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m et 104m
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m et 104m
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m et 104m
Jerusalem, Israel
von
$1,09M
Neues Projekt in Kiryat Hayovel, bestehend aus 2 Gebäuden von 20 Stockwerken und 2 von 9 Stockwerken, ablieferbar Dezember 2026. Die vorhandenen öffentlichen Räume werden mit neuen und breiten Gehwegen zu grünen Räumen entwickelt und umgewandelt. Ein neues Kulturzentrum mit einer Filmbiblio…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Magnifique 3 pieces avec terrasse bauhaus refait a neuf
Wohnviertel Magnifique 3 pieces avec terrasse bauhaus refait a neuf
Wohnviertel Magnifique 3 pieces avec terrasse bauhaus refait a neuf
Wohnviertel Magnifique 3 pieces avec terrasse bauhaus refait a neuf
Wohnviertel Magnifique 3 pieces avec terrasse bauhaus refait a neuf
Wohnviertel Magnifique 3 pieces avec terrasse bauhaus refait a neuf
Wohnviertel Magnifique 3 pieces avec terrasse bauhaus refait a neuf
Tel-Aviv, Israel
von
$1,56M
Standbau im Herzen von Lev Tel Aviv. In der Nähe von Rothschild Boulevard, Shouk Carmel und nur 7 Minuten vom Meer entfernt. Schöne 3 Zimmer + Balkon von 85m2 Netto. 3. Stock mit Aufzug, Privatparkplatz und Keller. 2 große Schlafzimmer / 2 Badezimmer / schönes Wohnzimmer mit offenem Blick. R…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Ideal comme investissement ou residence principale
Wohnviertel Ideal comme investissement ou residence principale
Wohnviertel Ideal comme investissement ou residence principale
Wohnviertel Ideal comme investissement ou residence principale
Wohnviertel Ideal comme investissement ou residence principale
Wohnviertel Ideal comme investissement ou residence principale
Wohnviertel Ideal comme investissement ou residence principale
Naharija, Israel
von
$339,320
3-Zimmer-Wohnung im Stadtzentrum in einem sehr gepflegten Gebäude, im 3. und oberen Stock, bietet eine ruhige und angenehme Wohnumgebung. Ideal als Investition oder Hauptwohnsitz
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen