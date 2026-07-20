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Wohnquartier Alerte bonne affaire vue mer imprenable a la marina dashdod

Aschdod, Israel
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ID: 38576
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Egoz, 17

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Aschdod, Israel
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