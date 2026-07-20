  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier A ne pas manquer emplacement ideal quartier nord tel aviv

Wohnquartier A ne pas manquer emplacement ideal quartier nord tel aviv

Tel-Aviv, Israel
von
$6,068
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38745
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement
Tel-Aviv, Israel
von
$1,85M
Wohnviertel Mamilla
Jerusalem, Israel
von
$2,624
Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Tel-Aviv, Israel
von
$1,31M
Wohnviertel Petit bijou 3 pieces refait a neuf avec ascenseur
Tel-Aviv, Israel
von
$1,16M
Wohnviertel En plein centre de netivot neve sharon
Netivot, Israel
von
$1,148
Sie sehen gerade
Wohnquartier A ne pas manquer emplacement ideal quartier nord tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$6,068
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Rue mikha A deux pas de ben yehuda tel aviv appartement rEnovE dans le cadre dun tama 38
Wohnviertel Rue mikha A deux pas de ben yehuda tel aviv appartement rEnovE dans le cadre dun tama 38
Wohnviertel Rue mikha A deux pas de ben yehuda tel aviv appartement rEnovE dans le cadre dun tama 38
Wohnviertel Rue mikha A deux pas de ben yehuda tel aviv appartement rEnovE dans le cadre dun tama 38
Wohnviertel Rue mikha A deux pas de ben yehuda tel aviv appartement rEnovE dans le cadre dun tama 38
Wohnviertel Rue mikha A deux pas de ben yehuda tel aviv appartement rEnovE dans le cadre dun tama 38
Wohnviertel Rue mikha A deux pas de ben yehuda tel aviv appartement rEnovE dans le cadre dun tama 38
Tel-Aviv, Israel
von
$1,25M
In einem komplett renovierten Gebäude im Rahmen eines Tama 38/1-Projekts gelegen, bietet diese hervorragende neue 3-Zimmer-Wohnung allen modernen Komfort in einer begehrten Lage in Strandnähe. Merkmale: • 3 Stücke, darunter eine Mamad • 75 m2 Wohnfläche • Vierter Stock • Lift • Neue Wohnung…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Magnifique 4 pieces avec terrasse vue mer
Wohnviertel Magnifique 4 pieces avec terrasse vue mer
Wohnviertel Magnifique 4 pieces avec terrasse vue mer
Wohnviertel Magnifique 4 pieces avec terrasse vue mer
Wohnviertel Magnifique 4 pieces avec terrasse vue mer
Wohnviertel Magnifique 4 pieces avec terrasse vue mer
Wohnviertel Magnifique 4 pieces avec terrasse vue mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,70M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Ideal investissement bureau a vendre au coeur dashdod excellent emplacement
Wohnviertel Ideal investissement bureau a vendre au coeur dashdod excellent emplacement
Wohnviertel Ideal investissement bureau a vendre au coeur dashdod excellent emplacement
Wohnviertel Ideal investissement bureau a vendre au coeur dashdod excellent emplacement
Wohnviertel Ideal investissement bureau a vendre au coeur dashdod excellent emplacement
Alle anzeigen Wohnviertel Ideal investissement bureau a vendre au coeur dashdod excellent emplacement
Wohnviertel Ideal investissement bureau a vendre au coeur dashdod excellent emplacement
Aschdod, Israel
von
$436,240
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen