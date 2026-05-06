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Wohnquartier En plein centre ville de jerusalem kiryat haleom

Jerusalem, Israel
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ID: 35702
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Abba Eban, 12

Über den Komplex

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Direkt im Zentrum von Jerusalem im neuen Stadtteil Kiryat Haleom, 2 Gehminuten von Cinema City entfernt. Blick auf Gan Saker, schöne 3 Zimmer von 89 m2 mit Balkon, schöne Aussicht, sehr schönes Wohnzimmer mit Sonne gefüllt. 2 Badezimmer, Keller und Parkplatz. Kostenlos.

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