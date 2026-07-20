  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Au coeur de tel aviv vue imprenable

Wohnquartier Au coeur de tel aviv vue imprenable

Tel-Aviv, Israel
von
$1,00M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38372
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Dizengoff, 84

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Wohnung zum Verkauf im Zentrum von Tel-Aviv! Ideal gelegen im Herzen von Tel Aviv, im Dizengoff Center, in der Nähe aller kulturellen Stätten (Habima, Heichal Hatarbut, Shuk HaCarmel, Kikar Rabin und viele andere), mit direktem Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln und nur 10 Gehminuten vom Meer entfernt. - Lobby mit Wache 24/7 - 19. Etage mit 6 Aufzügen - 2 Stück - 50 m2 + 3 m2 Balkon - Erstaunliche Aussicht - Service Balkon - Exposition nach Osten/Süden - Sehr hell und luftig - Miklat im Gebäude. Preis: 3.120.000

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Villa de haut standing a kadima
Kadima, Israel
von
$2,30M
Wohnviertel Dans un bel immeuble bon emplacement bonne occasion a ne pas manquer bien agence
Tel-Aviv, Israel
von
$902,000
Wohnviertel Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$909,216
Wohnviertel Bon emplacement proche de la mer vue sur la mer a ne pas manquer spacieux entierement meuble
Bat Yam, Israel
von
$2,296
Wohnviertel Montefiore 2 pieces
Tel-Aviv, Israel
von
$770,800
Sie sehen gerade
Wohnquartier Au coeur de tel aviv vue imprenable
Tel-Aviv, Israel
von
$1,00M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A deux pas de la place dizengoff appartement neuf rue bar kochba
Wohnviertel A deux pas de la place dizengoff appartement neuf rue bar kochba
Wohnviertel A deux pas de la place dizengoff appartement neuf rue bar kochba
Wohnviertel A deux pas de la place dizengoff appartement neuf rue bar kochba
Wohnviertel A deux pas de la place dizengoff appartement neuf rue bar kochba
Alle anzeigen Wohnviertel A deux pas de la place dizengoff appartement neuf rue bar kochba
Wohnviertel A deux pas de la place dizengoff appartement neuf rue bar kochba
Tel-Aviv, Israel
von
$2,12M
ZUM VERKAUF - Hervorragende 3 Zimmer in einem neuen Boutique-Gebäude in Tel Aviv In einer ruhigen und sehr begehrten Straße gelegen, kombiniert dieses elegante Apartment High-End-Service, Komfort und Funktionalität. Merkmale: • Neues Ladengebäude (Tofes 4 erhalten) • 86 m2 Wohnfläche • Son…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Avec terrasse dans un bel immeuble au centre bon emplacement haut standing luxueux bel appartement magnifique
Wohnviertel Avec terrasse dans un bel immeuble au centre bon emplacement haut standing luxueux bel appartement magnifique
Wohnviertel Avec terrasse dans un bel immeuble au centre bon emplacement haut standing luxueux bel appartement magnifique
Wohnviertel Avec terrasse dans un bel immeuble au centre bon emplacement haut standing luxueux bel appartement magnifique
Wohnviertel Avec terrasse dans un bel immeuble au centre bon emplacement haut standing luxueux bel appartement magnifique
Alle anzeigen Wohnviertel Avec terrasse dans un bel immeuble au centre bon emplacement haut standing luxueux bel appartement magnifique
Wohnviertel Avec terrasse dans un bel immeuble au centre bon emplacement haut standing luxueux bel appartement magnifique
Tel-Aviv, Israel
von
$3,44M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Calme investi au centre bon emplacement grand luxueux bien agence clair spacieux entierement meuble grand jardin hauts plafonds magnifique
Wohnviertel Calme investi au centre bon emplacement grand luxueux bien agence clair spacieux entierement meuble grand jardin hauts plafonds magnifique
Wohnviertel Calme investi au centre bon emplacement grand luxueux bien agence clair spacieux entierement meuble grand jardin hauts plafonds magnifique
Wohnviertel Calme investi au centre bon emplacement grand luxueux bien agence clair spacieux entierement meuble grand jardin hauts plafonds magnifique
Wohnviertel Calme investi au centre bon emplacement grand luxueux bien agence clair spacieux entierement meuble grand jardin hauts plafonds magnifique
Alle anzeigen Wohnviertel Calme investi au centre bon emplacement grand luxueux bien agence clair spacieux entierement meuble grand jardin hauts plafonds magnifique
Wohnviertel Calme investi au centre bon emplacement grand luxueux bien agence clair spacieux entierement meuble grand jardin hauts plafonds magnifique
Ramat Gan, Israel
von
$3,90M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen