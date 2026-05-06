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Wohnquartier 3 pieces balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36067
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Sderot David Ben Gurion, 60

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Ausgezeichnete Lage im Herzen von Tel Aviv, Gordon / Ben Gourion. Neubau mit Aufzug und Parkplatz. 67m2 + 12m2 Terrasse. Perfekt für einen ersten Kauf oder Investitionen.

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Tel-Aviv, Israel
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