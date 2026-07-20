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Wohnquartier Complexe avec piscine proche mer yaffo nord

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38317
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Bat Ami, 5

Über den Komplex

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Wohnung zum Verkauf in Tel-Aviv, in einem Komplex mit einem schönen Außenpool und Fitnessraum im Norden von Yaffo, nur wenige Schritte vom Meer entfernt. 3. Stock auf 7 mit Aufzügen. 2 Zimmer, 2 W.C. 50m2 + 20m2 Dachterrasse (Succah). 1 Parkplatz.

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Tel-Aviv, Israel
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