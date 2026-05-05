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Wohnquartier Appartement dexception avec beau balcon

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36260
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Bar Ilan, 14

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RUE TRÈS RECHERCHÉE À 2 PAS DE ROTHSCHILD CALME LUMINEUX ET VERDOYANT PRESTATIONS HAUT DE GAMME ASCENSEUR ET PARKING GRAND BALCON

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Tel-Aviv, Israel
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