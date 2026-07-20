  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Rez de jardin exceptionnel au lev hair rothschild

Wohnquartier Rez de jardin exceptionnel au lev hair rothschild

Tel-Aviv, Israel
von
$3,21M
;
11
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38379
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahmani, 31

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Außergewöhnlicher Garten zum Verkauf in Tel Aviv, Lev Hair, in der Nähe des Boulevard Rothschild. Jüngstes Gebäude. Rez-de-Garten in Bezug auf die Straße angehoben, mit absoluter Privatsphäre. Wohnung komplett renoviert im Jahr 2014. 3,5 Zimmer, 2 Badezimmer. 95m2 + 135m2 Garten. Hervorragender Garten mit 2 Pergolen und voller Bäume und Grün. 5 unterirdische Parkplätze. 1 Keller. MAMAD. 3 Ausstellungen: Nord, Süd, Ost. Ruhig und hell. Preis: 9.800.000sh

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Proche mer kerem hateimanim
Tel-Aviv, Israel
von
$2,94M
Wohnviertel Grand 5 pieces a vendre etage eleve avec vue sur la mer maar ashdod
Aschdod, Israel
von
$1,48M
Wohnviertel Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,21M
Wohnviertel Appartement 4 pieces quartier rambam rishon lezion
Rischon LeZion, Israel
von
$685,520
Wohnviertel Baka jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,968
Sie sehen gerade
Wohnquartier Rez de jardin exceptionnel au lev hair rothschild
Tel-Aviv, Israel
von
$3,21M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Magnifique appartement vue mer
Wohnviertel Magnifique appartement vue mer
Wohnviertel Magnifique appartement vue mer
Wohnviertel Magnifique appartement vue mer
Wohnviertel Magnifique appartement vue mer
Aschdod, Israel
von
$1,07M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Mekor haim beau 4 pieces
Wohnviertel Mekor haim beau 4 pieces
Wohnviertel Mekor haim beau 4 pieces
Wohnviertel Mekor haim beau 4 pieces
Wohnviertel Mekor haim beau 4 pieces
Wohnviertel Mekor haim beau 4 pieces
Wohnviertel Mekor haim beau 4 pieces
Jerusalem, Israel
von
$1,44M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Rothschild immeuble classe
Wohnviertel Rothschild immeuble classe
Wohnviertel Rothschild immeuble classe
Wohnviertel Rothschild immeuble classe
Wohnviertel Rothschild immeuble classe
Alle anzeigen Wohnviertel Rothschild immeuble classe
Wohnviertel Rothschild immeuble classe
Tel-Aviv, Israel
von
$1,10M
Wohnung zum Verkauf in Tel-Aviv, im Levontin Bezirk nur wenige Schritte von Rothschild! Schön renoviertes klassifiziertes Gebäude. 4. Stock auf 5 mit Aufzug. Zwei Zimmer. 45m2 + 5,5m2 Balkon zum Himmel offen. Hohe Decken. 3 Ausstellungen. Verkauft möbliert. Gemietet bei 8.300h/Monat. Großart…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen