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Wohnquartier Appartement renove de 3 pieces superficie 70m bayit vegan jerusalem

Jerusalem, Israel
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$850,000
06.05.26
$850,000
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ID: 35624
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    HaRav Uziel, 50

Über den Komplex

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Renovierter 3 Zimmer Apartmentbereich 70m2 - Bayit Vegan Jerusalem Im 2. Stock, Ost-West-Ausstellung Wohnzimmer, Esszimmer, Küche 2 Schlafzimmer, 1 Dusche, 2 Toiletten Klimatisierung, Buche, Grill, Panzertür 1 Parkplatz Renoviert vor 2 Jahren Preis: 2 500 000 (Dieser Preis beinhaltet nicht unsere Agenturkommission, die 2% HT ist) Für weitere Informationen oder einen Besuch, Rufen Sie uns sofort an.

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Jerusalem, Israel
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