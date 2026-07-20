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Wohnquartier Immeuble neuf vue degagee florentine

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38376
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Derekh Shalma, 40

Über den Komplex

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Wohnung zum Verkauf in Tel-Aviv, im westlichen Teil von Florentiner Neues und hochwertiges Gebäude Schöne Lobby Offene Sicht Hochgeschoss mit Aufzügen 2 Stück 40m2 + 6m2 Balkon Mamak (Mamad oben) 1 Parkplatz Gemietet bei 7.500h/Monat bis zum Ende des Jahres Preis: 3,250,000sh

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Tel-Aviv, Israel
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