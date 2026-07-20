  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Rue calme proche mer kempinski

Wohnquartier Rue calme proche mer kempinski

Tel-Aviv, Israel
von
$1,80M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38367
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Trumpeldor, 12

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Wohnung zum Verkauf in Tel Aviv, in einer ruhigen Straße hinter dem Kempinski und nur wenige Schritte vom Meer entfernt. Zweiter Stock mit Aufzug. 3 Zimmer, 2 Badezimmer. 80 m2 + Balkon. 2 Ausstellungen: Süd und West. Ruhig und hell. 1 Parkplatz. Preis: 5 500 000 sh

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Penthouse dexception dans immeuble de standing
Tel-Aviv, Israel
von
$6,53M
Wohnviertel Balcon sur la mer haut standing magnifique
Netanja, Israel
von
$3,28M
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bonne occasion dans un bel immeuble
Tel-Aviv, Israel
von
$1,02M
Wohnviertel Gindi tlv 4 pieces
Tel-Aviv, Israel
von
$1,73M
Wohnviertel Ashdod appartement A vendre dans le quartier central le plus recherchE
Aschdod, Israel
von
$774,080
Sie sehen gerade
Wohnquartier Rue calme proche mer kempinski
Tel-Aviv, Israel
von
$1,80M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Magnifique 4 pieces neuf 12m2 de terrasse
Wohnviertel Magnifique 4 pieces neuf 12m2 de terrasse
Wohnviertel Magnifique 4 pieces neuf 12m2 de terrasse
Wohnviertel Magnifique 4 pieces neuf 12m2 de terrasse
Wohnviertel Magnifique 4 pieces neuf 12m2 de terrasse
Wohnviertel Magnifique 4 pieces neuf 12m2 de terrasse
Wohnviertel Magnifique 4 pieces neuf 12m2 de terrasse
Tel-Aviv, Israel
von
$2,56M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m
Wohnviertel A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m
Wohnviertel A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m
Wohnviertel A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m
Wohnviertel A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m
Wohnviertel A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m
Jerusalem, Israel
von
$1,14M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel 3 pieces balcon neuf proche mer
Wohnviertel 3 pieces balcon neuf proche mer
Wohnviertel 3 pieces balcon neuf proche mer
Wohnviertel 3 pieces balcon neuf proche mer
Wohnviertel 3 pieces balcon neuf proche mer
Alle anzeigen Wohnviertel 3 pieces balcon neuf proche mer
Wohnviertel 3 pieces balcon neuf proche mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,63M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen