  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Lev hair 2 5 pieces

Wohnquartier Lev hair 2 5 pieces

Tel-Aviv, Israel
von
$1,04M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38353
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Balfour, 61

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Wohnung zum Verkauf in Tel-Aviv, Lev-Hair, in der Nähe von Rothschild Erhöhtes Erdgeschoss (5 Stufen zum Klettern) 2,5 Stück 62 m2 renoviert Maximale Nutzung des Raumes 3 Ausstellungen : Süd, Ost, West Sehr hell Gemietet bei 8.000 pro Monat Miklat im Gebäude Preis: 3.180 000

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement dexception avec beau balcon
Tel-Aviv, Israel
von
$2,20M
Wohnviertel Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf
Tel-Aviv, Israel
von
$2,51M
Wohnviertel Magnifique appartement renove avec terrasse spacieux et clair proche de la mer A ne pas manquer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,44M
Wohnviertel Superbe appartement familial a arnona proche de baka jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$2,854
Wohnviertel Ideal pied a terre
Tel-Aviv, Israel
von
$1,54M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Lev hair 2 5 pieces
Tel-Aviv, Israel
von
$1,04M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Aschkelon, Israel
von
$403,440
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Au centre bon emplacement
Wohnviertel Au centre bon emplacement
Tel-Aviv, Israel
von
$426
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel magnifique appartement situe dans le coeur de tel aviv
Wohnviertel magnifique appartement situe dans le coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,63M
Magnic 4 Zimmer im Herzen eines solchen Aviv !!!!!!! 92 m2 Wohnfläche mögliche Terrasse !!! hell und ruhig
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen