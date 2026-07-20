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Wohnquartier Ramat gan vue mer

Ramat Gan, Israel
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ID: 38324
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Ramat Gan
  • Adresse
    Zisman Shalom

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Wohnung zum Verkauf in Ramat-Gan, im Stadtteil Bourse, an der Grenze von Tel Aviv. Schöne Tour mit Wache 24/7, Fitnessraum, Sauna und Partyraum. 18. Stock mit Aufzug. 5 Zimmer, 2 Badezimmer, 3 W.C. 135 m2 + Terrasse von 12 m2 mit Meerblick. 2 Parkplätze. Sehr hell. Ausstellungen: Süden, Westen und Norden von der Terrasse. Preis: 4.890.000

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Ramat Gan, Israel
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