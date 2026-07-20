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Wohnquartier Penthouse limite de neve tzedek

Tel-Aviv, Israel
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Wohnquartier Penthouse limite de neve tzedek
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ID: 38316
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Abarbanel, 1 b

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Penthouse zum Verkauf in Tel Aviv, gegenüber Neve Tzedek Tower! Neubau von hohem Standing. 4 Zimmer, 2 Badezimmer, 98m2 + 56m2 Terrasse auf einer Ebene. 1 Tiefgarage, 1 Keller. Blick auf Neve Tzedek und das Meer. Preis: 8.500.000

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