  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanja
  4. Wohnquartier Rue shlomo hamelech proche dizengoff

Wohnquartier Rue shlomo hamelech proche dizengoff

Netanja, Israel
von
$787,200
;
11
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38471
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

Standort auf der Karte

Netanja, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Givat mordechai entree herzog
Jerusalem, Israel
von
$934,800
Wohnviertel Investissement centre ville de jerusalem 2 pieces meuble avec terrasse et rendement eleve
Jerusalem, Israel
von
$685,520
Wohnviertel Sublime 5 pieces avec balcons ascenseur mamad tres proche mer
Tel-Aviv, Israel
von
$2,26M
Wohnviertel Opportunite a ne pas manquer 3 pieces a vendre dans un projet neuf proche de la mer sheinkin tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,57M
Wohnviertel Superbe 4 pieces dans un projet pres de kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
von
$2,08M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Rue shlomo hamelech proche dizengoff
Netanja, Israel
von
$787,200
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Au centre avec terrasse hauts plafonds
Wohnviertel Au centre avec terrasse hauts plafonds
Wohnviertel Au centre avec terrasse hauts plafonds
Wohnviertel Au centre avec terrasse hauts plafonds
Wohnviertel Au centre avec terrasse hauts plafonds
Wohnviertel Au centre avec terrasse hauts plafonds
Wohnviertel Au centre avec terrasse hauts plafonds
Tel-Aviv, Israel
von
$1,41M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Magnifique appartement renove avec terrasse spacieux et clair proche de la mer a ne pas manquer
Wohnviertel Magnifique appartement renove avec terrasse spacieux et clair proche de la mer a ne pas manquer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,77M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Rue calme proche mer immeuble neuf
Wohnviertel Rue calme proche mer immeuble neuf
Wohnviertel Rue calme proche mer immeuble neuf
Wohnviertel Rue calme proche mer immeuble neuf
Wohnviertel Rue calme proche mer immeuble neuf
Alle anzeigen Wohnviertel Rue calme proche mer immeuble neuf
Wohnviertel Rue calme proche mer immeuble neuf
Tel-Aviv, Israel
von
$1,87M
Wohnung zum Verkauf in Tel-Aviv, in einer ruhigen Straße in der Nähe des Meeres und Kempinski. Neubau. 2. Stock mit Aufzug. 3 Zimmer, 2 Badezimmer. 77m2 + 5m2 Balkon. Mamad. Ein Parkplatz. Preis: 5.690.000
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen