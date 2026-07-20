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Wohnquartier Immeuble neuf proche mer

Tel-Aviv, Israel
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Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ben Yehuda, 62

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Wohnung zum Verkauf im Zentrum von Tel-Aviv nur wenige Schritte vom Meer entfernt! Neubau, 3. Stock mit Aufzug. 3 Zimmer, 2 Badezimmer, 90m2 + 2 Balkone von jeweils 6m2. Großes Wohnzimmer mit Erkerfenster, Mamad. Renovierte hohe Stehen, verkauft möbliert. Preis: 8.000.000sh

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