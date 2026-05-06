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Wohnquartier Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer

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ID: 35906
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Daniel, 12

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Neubau am Meer. Lieferung innerhalb von 12 Monaten. RDJ mit privatem Garten - Privatparkplatz. Familienwohnung + Garten.

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Bat Yam, Israel
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