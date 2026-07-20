  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Chadera
  4. Wohnquartier Haut standing neuf vue sur la mer

Wohnquartier Haut standing neuf vue sur la mer

Chadera, Israel
von
$2,13M
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38678
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    HaDudaim, 1 Stationary food truck

Standort auf der Karte

Chadera, Israel
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Centre ville herzliya immeuble recent Etage eleve vue degagee terrasse souccah
Herzliya, Israel
von
$1,31M
Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Tel-Aviv, Israel
von
$3,90M
Wohnviertel Superbe duplex 3 pieces terrasse vue mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,59M
Wohnviertel A louer bureaux neufs dans le prestigieux complexe hatenufa
Jerusalem, Israel
von
$3,013
Wohnviertel Penthouse exceptionnel a rishon lezion
Rischon LeZion, Israel
von
$2,49M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Haut standing neuf vue sur la mer
Chadera, Israel
von
$2,13M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Appartement neuf en plein cOEur de tel aviv rue simtat almonit
Wohnviertel Appartement neuf en plein cOEur de tel aviv rue simtat almonit
Wohnviertel Appartement neuf en plein cOEur de tel aviv rue simtat almonit
Wohnviertel Appartement neuf en plein cOEur de tel aviv rue simtat almonit
Wohnviertel Appartement neuf en plein cOEur de tel aviv rue simtat almonit
Wohnviertel Appartement neuf en plein cOEur de tel aviv rue simtat almonit
Wohnviertel Appartement neuf en plein cOEur de tel aviv rue simtat almonit
Tel-Aviv, Israel
von
$2,16M
4-Zimmer-Wohnung in einem neuen Gebäude, ideal im Herzen von Tel Aviv, nur wenige Schritte von Nahalat Binyamin, Rothschild Boulevard und dem Strand entfernt. Merkmale: • 4 Stück • 97 m2 Wohnfläche • Neubau • Dreifachausstellung Nord – West • Sehr hell • Privatparkplätze • Moderne Dienstlei…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Grand 3 pieces balcon avec ascenseur et parking
Wohnviertel Grand 3 pieces balcon avec ascenseur et parking
Wohnviertel Grand 3 pieces balcon avec ascenseur et parking
Tel-Aviv, Israel
von
$1,51M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Emplacement calme et pastoral
Wohnviertel Emplacement calme et pastoral
Wohnviertel Emplacement calme et pastoral
Jerusalem, Israel
von
$1,05M
4-Zimmer-Wohnung in Kiryat Yovel, in der Nähe des Bezirks Beit Vagan. Mit städtischem Erneuerungsprojektpotenzial (Pinouy-Binouy) - 60% der Miteigentümer haben bereits unterzeichnet. Eine echte Gelegenheit zu ergreifen!
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen