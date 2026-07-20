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Wohnquartier Superbe duplex avec parking et ascenseur a deux pas de la mer

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38293
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shalom Aleichem, 35

Über den Komplex

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Nur neu im Verkauf 35 Shalom Aleichem Street Ruhige und zentrale Straße, nahe am Meer. Eine einzigartige und außergewöhnliche Immobilie wird angeboten: Eine 5-Zimmer-Wohnung von 114 m2 auf 2 Ebenen (2. und 3. Etage) mit einer luxuriösen Sonnenterrasse von 11 m2. Aufzug serviert beide Ebenen! Auf der 1. Ebene: Geräumiges Wohnzimmer / Küche, Schlafzimmer, Badezimmer und Balkon. Auf der 2. Ebene: 3 Schlafzimmer einschließlich einer Master-Suite mit Bad. Überdachter Parkplatz (2 Plätze). Gut gepflegtes Gebäude. Pachtsicherheit garantiert!

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Tel-Aviv, Israel
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