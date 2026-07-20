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Wohnquartier Vente exclusive triplex unique 7 pieces ouest rishon lezion rue habotzrim

Rischon LeZion, Israel
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ID: 38268
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Rechowot
  • Stadt
    Rischon LeZion
  • Adresse
    Zeev Jabotinsky

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Exklusiver Verkauf - Single 3-Zimmer-Wohnung! West Rishon LeZion ? 175 m2 gebaut ?️ 3 Orientierungen: Westen, Norden und Süden ? Parken im Tabo? Lagerung ✨ Eingang Etage: Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer, Gästetoilette und Terrasse von 14 m2. ✨ Obergeschoss: 2 Schlafzimmer, Duschraum und Toilette, Terrasse von 18 m2 mit Möglichkeit der Mieteinheit (ca. 5.000 / Monat). ✨ Untere Etage: 3 Schlafzimmer, darunter eine Master-Suite, eine Mamad und ein Duschraum mit Toilette. ? Vaad-Köder 400 Sehr selten, geräumig und hell, ideal für eine große Familie oder um zusätzliches Einkommen in der gleichen Immobilie zu generieren. Für weitere Informationen und Besuch:

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