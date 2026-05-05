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Wohnquartier 3 pieces rehov hachmi bayt vagan

Jerusalem, Israel
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$811,200
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ID: 36460
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Chachmey Yossef, 41

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INVESTMENT! ✨ Bayt Vagan – Rehov Hachmi ✨3 Zimmer 51m2, gut eingerichtet, sehr guter Zustand, Wäscherei Terrasse Soccah unobstruct view Erdgeschoss Parkplatz und Mahsan

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Jerusalem, Israel
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