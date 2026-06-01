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Wohnquartier Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37439
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Dizengoff, 126 Barber Shop

Über den Komplex

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Ausgezeichnete Wohnung mit offenem Blick, nur wenige Minuten von Gordon Beach - 3 Zimmer – 1 Schlafzimmer, 1 kleineres Zimmer und Wohnzimmer - 6. Stock mit Aufzug - Fläche: 60 m2 Wohnfläche + 8 m2 Terrasse - Neue Wohnung, dekoriert von einem Architekten - Fujitsu Zentrale Klimaanlage - Mamad (safe room) - Designbeleuchtung in der gesamten Wohnung (Yair Doram und Dor Kimchi) - "Novo" Küche mit zentraler Insel - TV-Wand und benutzerdefinierte Möbel in Betonholz, für einen 65'''-Bildschirm - Elektrische Rollläden an allen Fenstern und Ausfahrten zum Balkon - Placard integriert in den Raum - Offener Blick nach Osten und Norden, ohne Möglichkeit zukünftiger Bau vor - Überdachter Balkon mit einziehbarem Glasverschluss Preis: NIS 4 850 000

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