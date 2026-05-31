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Wohnquartier Mini penthouse magnifique

Jerusalem, Israel
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Wohnquartier Mini penthouse magnifique
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ID: 37763
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Anilevitch, 71

Über den Komplex

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Außergewöhnliches Penthouse mit atemberaubender Aussicht! Entdecken Sie diese herrlichen 4 Zimmer von 117 m2, entworfen mit Sorgfalt und Raffinesse, Kombination von Luxus, Komfort und hochwertigen Materialien. Eine große Terrasse von 25 m2 mit Blick auf den Himmel bietet einen unverbauten Blick und baden die Wohnung mit natürlichem Licht. Die Master Suite verfügt über ein eigenes Bad und jedes Detail der Wohnung wurde entworfen, um eine einzigartige Lebensqualität zu bieten. Das Anwesen befindet sich in einem modernen und gehobenen Gebäude, mit sehr hohen Standflächen, umfasst auch 2 private Parkplätze und einen angrenzenden Keller. Eine seltene gute, eine Gelegenheit, nicht zu vergessen, um Komfort, Eleganz und die Ausnahme zu leben.

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