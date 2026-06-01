Wohnquartier Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2

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Neues Projekt Kiryat Hayovel Jerusalem 4 Zimmer 94m2 und 104m2
Neues Projekt in Kiryat Hayovel, bestehend aus 2 Gebäuden von 20 Etagen und 2 von 9 Etagen
Geliefert Dezember 2026
Die vorhandenen öffentlichen Räume werden mit neuen und breiten Gehwegen zu grünen Räumen entwickelt und umgewandelt. Ein neues Kulturzentrum mit einer Filmbibliothek bereichert die Lebensqualität der Projektbewohner und die Bewohner von Kiryat Hayovel.
Wohnung von 4 Zimmern 94m2 und 12m2 Terrasse im 14. Stock
Preis: 3.200.000 sh inklusive 1 Keller und 1 Parkplatz
4 Zimmer Ferienwohnung 104m2 und 12m2 Terrasse im 4. Stock
Preis : 3,400.000 sh inklusive 1 Keller und 1 Parkplatz
Diese Preise beinhalten nicht unsere Agentur Gebühren
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Jerusalem, Israel
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