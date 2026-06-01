Wohnquartier Projet neuf le petit neuilly de tel aviv

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JASMIN GIVATAYIM
Eine neue Referenz von Wohn-Luxus in Givatayim
Ein Ausnahmeprojekt unterzeichnet ICR
Das JASMIN GIVATAYIM-Projekt wird von der ICR-Gruppe entwickelt, die das Ergebnis der Allianz zwischen Israel Kanada und Raam Megourim ist, zwei Hauptakteure in High-End-Immobilien in Israel.
Das als echtes modernes Architektur-Ikone konzipierte Projekt bietet ein Premium-Lebenserlebnis, das kombiniert:
* Eleganz,
* Natur,
* exklusive Dienstleistungen,
* und strategische Lage an den Toren von Tel Aviv.
STRATEGISCHE BESCHÄFTIGUNG
Givatayim – Nur wenige Minuten von Tel-Aviv
Das im Herzen der Erneuerung von Givatayim gelegene Projekt profitiert von einer begehrten, ruhigen und grünen Wohnumgebung, während es mit der Dynamik von Tel-Aviv verbunden bleibt.
Nähe:
* Givatayim Theater
* Kikar Hamedina
* Azrieli Center
* HaShalom Station
* Givatayim Park
* Einkaufszentren
* Qualitätsschulen und Infrastruktur
Alle ca. 5 Minuten von der Hauptachse und dem Zentrum von Tel Aviv entfernt.
WIRTSCHAFTSZEIT
Zeitgenössische Architektur
Das Projekt umfasst:
* 30 Stockwerke
* 118 Wohnungen
* 2 Duplexs von Ausnahme
* Architektur signiert Gil Shenhav
Eine elegante Silhouette, die Givatayims Wohn Skyline neu definiert.
HIGH-LEVEL BENEFIs
Exklusive Dienstleistungen & Services
JASMIN bietet ein echtes Lifestyle-Erlebnis:
Premium Common Spaces:
* Lobby-Design doppelte Höhe
* Modernes Fitnessstudio
* Yoga-Bereich & Pilates
* Kids Club
* Spielzimmer
* Coworking Spaces
* Privater Garten
* Verger mit Obstbäumen
* Feuer Pit draußen
* Intime Entspannungsbereiche
Eine LOBBY EXCEP
Gedanken wie das eines Luxushotels, bietet die Lobby:
Beeindruckende Bände, edle Materialien, natürliches Licht, elegante und zeitgenössische Atmosphäre.
ANWENDUNGSBEREICH
Jede Wohnung wurde mit besonderer Aufmerksamkeit entworfen:
Volumen, natürliches Licht, Optimierung von Räumen und Qualität der Oberflächen.
Inländische Leistungen:
Zentrale Klimaanlage invert
Smart Home Automation
Große Doppelverglasungsfenster
Premium Küche
Caesarstone Arbeitspläne
Großformatfliese
Sanitäranlagen in hoher Qualität
GROHE oder gleichwertige Ventile
Elektrische Rollläden
Design Türen
Eine LEBENSMITTEL-Erklärung
JASMIN GIVATAYIM verkörpert den neuen israelischen urbanen Luxus:
ein seltenes Gleichgewicht zwischen:
Privatsphäre, Natur, Moderne und urbanes Leben.
Ein ideales Projekt:
Für Hauptwohnsitz,
Für Investoren,
Oder für eine Klientel, die ein Premium-Gut im Zentrum des Landes sucht.
Standort auf der Karte
Givatayim, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
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