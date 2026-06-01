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Wohnquartier Nouveau projet a katamon jerusalem

Jerusalem, Israel
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ID: 37284
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Mehalkei HaMayim, 21

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Neues Projekt in Katamon Jerusalem in der Nähe aller Einrichtungen, Geschäfte, Restaurants, Canyon Hadar, in der Nähe von Emek Refaim. Siebengeschossiges Gebäude im März 2026. Pinoui/binoui, Fußbodenheizung, Aufzug, Parkplatz, Keller optional, Gegensprechanlage. Neueste 4-Zimmer-Wohnungen, Erdgeschoss: 131 m2 und 28 m2 Garten bei 5,270.000 sh, 4 Zimmer 113 m2 und 35 m2 Garten bei 4,720.000 sh. Die Preise unterliegen Änderungen und beinhalten nicht unsere Agentur Gebühren, die 2% ohne Steuern sind. Für weitere Informationen oder einen Besuch.

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