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Wohnquartier Projet neuf le petit neuilly de tel aviv

Givatayim, Israel
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ID: 37177
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Givatayim
  • Adresse
    Hanita,

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JASMIN GIVATAYIM Eine neue Referenz von Wohn-Luxus in Givatayim Ein Ausnahmeprojekt unterzeichnet ICR Das JASMIN GIVATAYIM-Projekt wird von der ICR-Gruppe entwickelt, die das Ergebnis der Allianz zwischen Israel Kanada und Raam Megourim ist, zwei Hauptakteure in High-End-Immobilien in Israel. Das als echtes modernes Architektur-Ikone konzipierte Projekt bietet ein Premium-Lebenserlebnis, das kombiniert: * Eleganz, * Natur, * exklusive Dienstleistungen, * und strategische Lage an den Toren von Tel Aviv. STRATEGISCHE BESCHÄFTIGUNG Givatayim – Nur wenige Minuten von Tel-Aviv Das im Herzen der Erneuerung von Givatayim gelegene Projekt profitiert von einer begehrten, ruhigen und grünen Wohnumgebung, während es mit der Dynamik von Tel-Aviv verbunden bleibt. Nähe: * Givatayim Theater * Kikar Hamedina * Azrieli Center * HaShalom Station * Givatayim Park * Einkaufszentren * Qualitätsschulen und Infrastruktur Alle ca. 5 Minuten von der Hauptachse und dem Zentrum von Tel Aviv entfernt. WIRTSCHAFTSZEIT Zeitgenössische Architektur Das Projekt umfasst: * 30 Stockwerke * 118 Wohnungen * 2 Duplexs von Ausnahme * Architektur signiert Gil Shenhav Eine elegante Silhouette, die Givatayims Wohn Skyline neu definiert. HIGH-LEVEL BENEFIs Exklusive Dienstleistungen & Services JASMIN bietet ein echtes Lifestyle-Erlebnis: Premium Common Spaces: * Lobby-Design doppelte Höhe * Modernes Fitnessstudio * Yoga-Bereich & Pilates * Kids Club * Spielzimmer * Coworking Spaces * Privater Garten * Verger mit Obstbäumen * Feuer Pit draußen * Intime Entspannungsbereiche Eine LOBBY EXCEP Gedanken wie das eines Luxushotels, bietet die Lobby: Beeindruckende Bände, edle Materialien, natürliches Licht, elegante und zeitgenössische Atmosphäre. ANWENDUNGSBEREICH Jede Wohnung wurde mit besonderer Aufmerksamkeit entworfen: Volumen, natürliches Licht, Optimierung von Räumen und Qualität der Oberflächen. Inländische Leistungen: Zentrale Klimaanlage invert Smart Home Automation Große Doppelverglasungsfenster Premium Küche Caesarstone Arbeitspläne Großformatfliese Sanitäranlagen in hoher Qualität GROHE oder gleichwertige Ventile Elektrische Rollläden Design Türen Eine LEBENSMITTEL-Erklärung JASMIN GIVATAYIM verkörpert den neuen israelischen urbanen Luxus: ein seltenes Gleichgewicht zwischen: Privatsphäre, Natur, Moderne und urbanes Leben. Ein ideales Projekt: Für Hauptwohnsitz, Für Investoren, Oder für eine Klientel, die ein Premium-Gut im Zentrum des Landes sucht.

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