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Wohnquartier Bord de mer

Aschkelon, Israel
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ID: 37375
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Yefe Nof, 25

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Joyau à la Marina: 50 m vom Strand entfernt! Entdecken Sie diese charmante gemütliche Wohnung im 3. Stock eines kleinen intimen Gebäudes (5 Etagen). Traumlage: 50 Meter vom Wasser entfernt. Komfort: optimierter Platz mit sonniger Terrasse. Serenity: Mamad enthalten für totale Ruhe. Ein idealer Fuß-zu-Erde, um den Alltag des Meeres zu genießen.

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